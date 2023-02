Iva Zanicchi gela Olly: "Il mio cane si chiama come te!"

Iva Zanicchi ha fatto una battuta sul cantante Olly, in gara al Festival di Sanremo, che non è sfuggita al pubblico tv e ha sollevato qualche polemica.

Iva Zanicchi: la battuta su Olly

Le battute di Iva Zanicchi in tv non smettono di far discutere e, nelle ultime ore, la cantante è finita nell’occhio del ciclone per quanto affermato sul cantante Olly, in collegamento a La Vita in Diretta dopo la sua esibizione a Sanremo. Non appena lo ha visto la cantante ha affermato: “Io adoro! Il mio cane si chiama come te!“. La battuta della cantante ha spiazzato Olly, che ha risposto: “Ah! Grazie! Grazie mille, veramente“.

Iva Zanicchi, comprendendo di aver fatto uno scivolone, ha quindi cercato di aggiustare il tio affemando: “Nooo! Questo ti porterà fortuna (…) Sei stato molto bravo. Vedrai che la bassa classifica… beh, dopo cambierà“. Olly allora ha replicato: “Non sono qua per la classifica, sono qua per la gente. Sono qua per divertirmi io e portare la mia musica“.

Nei mesi scorsi Iva Zanicchi è finita spesso al centro delle polemiche per via della battute da lei fatte in tv (come a Ballando con le Stelle).

La cantante è stata anche accusata di essere volgare, ma lei stessa ha replicato a questo genere di commenti affermando: “Ho osato raccontare qualche barzelletta un po’ audace e hanno detto che sono volgare ma io penso, sinceramente, che la volgarità sia un’altra cosa. Non voglio mettermi sul piedistallo ma penso che una barzelletta non faccia male a nessuno. La volgarità è altro, è la povertà, l’indifferenza, i giovani che non hanno un lavoro.

Ma se tu racconti una barzelletta”.