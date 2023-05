Iva Zanicchi in sedia a rotelle sui social: "Mi sono rotta una vertebra"

Spavento per Iva Zanicchi: dopo essere caduta lo scorso 25 aprile, compare sui social in sedia a rotelle

Brutto spavento per i fan di Iva Zanicchi, che lo scorso 25 aprile ha informato tutti di essere caduta rovinosamente, riportando alcune lesioni. Adesso l’Aquila di Ligonchio ha pubblicato un video messaggio sui social, in cui appare su una sedia a rotelle.

Spavento per Iva Zanicchi: dopo essere caduta lo scorso 25 aprile, compare sui social in sedia a rotelle

La cantante 83enne saluta così i suoi sostenitori: “Carissimi amici e amiche grazie perché ho ricevuto una manifestazione di così grande affetto e vicinanza e amore che non mi sarei mai aspettata” e aggiunge: “Va bene ho subito questo intervento, ho rotto una vertebra sembra sia andato tutto bene. Va beh bisogna sopportare un po’ il dolore ma ci si può convivere“.

All’amatissima Iva Zanicchi non manca certo il coraggio e l’intraprendenza: “Presto sarò in piedi, cantare canto già ma presto potrò anche ballare. Voglio ringraziare davvero tutti, dal profondo del cuore perché non me lo potevo aspettare“.

Il post è stato immediatamente inondato da messaggi di sostegno ed affetto per la cantante di “Zingara” e “Fossi un tango“, che s’è trovata protagonista, suo malgrado, dell’incidente casalingo al rientro da una registrazione del programma tv “Il cantante mascherato“, in cui è stata giurata.