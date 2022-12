Iva Zanicchi, la promessa a Milly Carlucci: di cosa si tratta?

Iva Zanicchi ha dichiarato di aver fatto una promessa a Milly Carlucci e che la menterrà nel corso della prossima puntata di Ballando con le stelle.

La cantante ha spiegato che cercherà di raccontare barzellette più caste. Iva ha fatto anche un fioretto: ogni volta che le scapperà una parolaccia (e sembra che durante le prove ne dica qualcuna, a suo dire) si farà il segno della croce. Come informa il portale La Nostra TV, Ballando tornerà in onda su Rai1 il prossimo 17 dicembre dopo una settimana di pausa dovuta ai quarti di finale dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Tra le coppie che si contendono la vittoria ci sono anche Zanicchi assieme a Samuel Peron.

Iva Zanicchi saprà mantenere la promessa?

Queste le dichiarazioni di Iva Zanicchi nel corso di un’intervista a DiPiùTv: “A Milly ho promesso che, diciamo così, racconterò delle barzellette più caste. Poi ho fatto anche un fioretto, ogni volta che mi scapperà una parolaccia, e durante le prove me ne scappano, mi farò il segno del croce”.

Vedremo se l’effervescente 82enne saprà mantenere quanto promesso sabato prossimo proponendo al pubblico delle battute più “soft” rispetto a quelle raccontate nel recente passato.

Avrebbe preso dalla nonna Rosa

Iva ha raccontato di aver preso tutto da sua nonna Rosa. La conduttrice televisiva ha spiegato di essere nata lo stesso anno in cui la donna morì e, stando a quanto raccontatole dai suoi genitori, era una persona molto simpatica.