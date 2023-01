Iva Zanicchi, le battute su Vanoni e Mina: gelo in studio a Domenica In

Iva Zanicchi ha creato il gelo a Domenica In, dove ha fatto alcune pesanti battute sul conto delle sue colleghe, Mina e Ornella Vanoni.

Iva Zanicchi: le battute su Mina e Ornella Vanoni

Ancora una volta Iva Zanicchi è finita nell’occhio del ciclone a causa del suo sense of humor. Ospite a Domenica In la cantante ha infatti parlato di alcune sue celebri colleghe, come Mina e Ornella Vanoni, che come lei non sono state invitate al Festival di Sanremo 2023. “Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”, ha detto la cantante, e ancora: “Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta”.

Quando qualcuno tra gloi ospiti ha sussurrato il nome di Ornella Vanoni e Patty Pravo, Iva Zanicchi ha detto: “Ma non stanno tanto bene loro”. Quando Iva Zancichi ha dichiarato di voler “riportate in vita” la celebre cantante Mina, Aragozzina ha cercato di aiutarla ad aggiustare il tiro affermando: “Intendeva riportare in vita artisticamente Mina”.

In tanti non hanno affatto apprezzato il comportamento della cantante e, in queste ore, in tantissimi si sono scagliati contro di lei via social.

Anche gli ospiti di Domenica In non sembrano aver compreso lo humor di Iva Zanicchi, e infatti Pino Strabioli le ha più volte chiesto “cosa dici?”. La cantante al momento ha preferito non scusarsi per alcune delle affermazioni fatte nel salotto tv di Mara Venier e in tanti sono curiosi di sapere se alla vicenda seguitaranno ulteriori sviluppi.