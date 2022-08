Iva Zanicchi nella bufera: “Giorgia Meloni? Faccio il tifo per lei”

Iva Zanicchi ha confessato le sue simpatie per il centrodestra e per Giorgia Meloni.

Iva Zanicchi è stata travolta dalle critiche sui social dopo che ha espresso come sempre la sua simpatia per il centrodestra, a cui affiderà il suo voto il prossimo 25 settembre.

Iva Zanicchi: le frasi su Giorgia Meloni

Non è la prima volta che Iva Zanicchi si espone anche per quanto riguarda la politica e, nelle ultime ore, la cantante ha confessato anche che voterà per il centrodesta il prossimo 25 settembre anche se non ha confessato ancora per quale partito.

Per quanto riguarda Giorgia Meloni la cantante ha dichiarato:

“ La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio “, ha confessato Iva Zanicchi. La cantante ha svelato la sua simpatia per Silvio Berlusconi e a tal proposito ha ammesso: “ Silvio Berlusconi riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni.

L’importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice“. La cantante di Zingara, poi, aggiunge: “ Ho sempre amato Berlusconi, l’ho sempre stimato moltissimo e ho sempre creduto nella sua forza e nella sua determinazione. Quello che spero è che valorizzi le persone valide che ha accanto e non quelle che non lo sono “.

Le dichiarazioni di Iva Zanicchi ovviamente non hanno mancato di scatenare polemiche in rete.

Come se non bastasse in queste ore la cantante è stata vittima di un attacco hacker.