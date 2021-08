Iva Zanicchi parla della morte del fratello: “Se potessi tornare indietro…”

Iva Zanicchi è tornata a parlare della morte del fratello, dovuta al Covid, svelando un rimpianto che continua a tormentarla.

Iva Zanicchi è tornata a parlare della morte del fratello, dovuta al Covid, svelando un rimpianto che continua a tormentarla. La sua scomparsa ha lasciato un ferita profonda, che non riesce a rimarginarsi.

Iva Zanicchi sulla morte del fratello per Covid

Iva Zanicchi, in un’intervista per il settimanale Voi, è tornata a parlare della morte del fratello, dovuta al Covid. Si tratta di una ferita molto profonda, che non riesce a rimarginarsi. Un dolore grande, che l’ha segnata profondamente. La cantante ha ricordato i giorni più drammatici della pandemia, quelli in cui sia lei che suo fratello Antonio erano ricoverati proprio per averlo contratto. Iva Zanicchi ha superato tutto con grande forza, ma purtroppo suo fratello non ce l’ha fatta.

Il virus lo ha portato alla morte, e per la cantante è stato uno dei momenti più brutti e difficili della sua vita.

Iva Zanicchi, la morte del fratello: “Non sono più la stessa”

Iva Zanicchi è tornata a parlare di questo suo grande dolore e anche dei suoi rimpianti, che spesso la tormentano. “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi.

Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…” ha dichiarato la cantante. Il riferimento è al fatto che purtroppo non le è stato possibile salutare il fratello per l’ultima volta, quando era ancora vivo, in quanto non si poteva accedere ai reparti di terapia intensiva, regola ancora in vigore. Il fatto di non poterlo salutare ha reso il dolore ancora più insostenibile.

Iva Zanicchi, la morte del fratello: le conseguenze

Iva Zanicchi, nella stessa intervista per il settimanale Voi, ha parlato del long-Covid, ovvero delle conseguenze a lungo termine che le sono rimaste dopo che è guarita. “Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto” ha spiegato la cantante. Purtroppo alle conseguenze fisiche che le ha lasciato il Covid, si aggiunge questo grande dolore per la perdita del fratello Antonio, che è stato ricoverato insieme a lei, ma che purtroppo non è riuscito a sconfiggere il virus. La morte dell’uomo ha segnato profondamente la vita della cantante, che parla spesso del suo dolore.