Caduta dalle scale per Iva Zanicchi: la cantante ha postato un video su Instagram per aggiornare i fan, girato mentre è a letto per riprendersi dall’incidente.

Iva Zanicchi posta un video dal letto su Instagram: “Sono caduta dalle scale”

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle e giurata del Cantante Mascherato, Iva Zanicchi, ha postato un video sul suo account ufficiale Instagram. La cantante, che nella clip si mostra distesa a letto, ha scelto di condividere il post per comunicare ai suoi fan di essere caduta dalle scale e dover stare a riposo per alcuni giorni.

“Cari amici buongiorno è un’immagine un po’ insolita scusate non vorrei spaventarvi”, ha esordito la Zanicchi. “Per farla breve domenica, sera sono tornata da Roma. Avevo finito il Cantante mascherato. Sono caduta dalle scale: una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato”.

La clip condivisa sui social

Nel video, poi, l’artista ha spiegato: “Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni mi hanno fatto le lastre, se non c’è niente di grave, forse sospettano qualche microfrattura. se posso rimanere a casa meglio – aggiunge – se devo andare all’ospedale qualche giorno andrò. Vi volevo tenere informati per chi mi vuole bene e per gli altri… pazienza… non godete mi raccomando bisogna sempre pensare positivo. E non perdete il buonumore. Vi voglio bene. Ciao a presto”.