Iva Zanicchi senza freni: “A 80 anni faccio ancora l’amore”

Nonostante i 35 anni passati insieme, Iva Zanicchi e Fausto Pinna vivono ancora la loro storia con estrema passione: la confessione hot dell'artista

La super amata Iva Zanicchi ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo”, dove ha raccontato senza peli sulla lingua i suoi 35 anni di vita insieme al compagno Fausto Pinna. Il produttore musicale, che lei chiama “marito”, appare spesso sul profilo Instagram dell’Aquila di Ligonchio, la quale gli dedica numerose manifestazioni d’amore.

Il primo incontro fra i due avvenne nel 1986, quando l’artista emiliana era ancora sposata con Tonino Ansoldi, da cui ha avuto la figlia Michela. Iva e Fausto stavano lavorando al singolo Solo tu dell’album Care colleghe, quando appunto scoccò la fatidica scintilla.

Iva Zanicchi spregiudicata e libera

Ebbene, proprio riferendosi alla sua dolce metà, Iva Zanicchi ha precisato: “Alla nostra età facciamo ancora l’amore. Però succede di rado e allora dopo suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone”. Con la sua proverbiale ironia, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha così svelato al magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti come la passione con il suo storico compagno si ancora più che accesa.

Solo poche settimane fa, la cantante ha ripercorso i drammatici giorni del suo ricovero e di quello di suo fratello Antonio per il Covid. Lo scorso inverno lei era riuscita a guarire mentre lui è stato purtroppo stroncato dal virus. Iva ha peraltro rimarcato il fatto di non aver potuto salutare per l’ultima volta il fratello, sia perché anche lei stava male sia perché non era consentito ai parenti di entrare nei reparti Covid in ospedale.