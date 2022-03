Iva Zanicchi si sposa per la seconda volta a 82 anni: i dettagli

Iva Zanicchi ha confessato il desiderio di sposare il suo storico compagno, Fausto Pinna.

Iva Zanicchi ha manifestato il desiderio di sposare Fausto Pinna, il compagno di 10 anni più giovane a cui è legata dagli anni ’80.

Iva Zanicchi sposa a 82 anni

Dopo il divorzio dal suo primo marito, Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi si è legata a Fausto Pinna e i due sono diventati una coppia longeva e inseparabile.

A 82 anni l’Aquila di Logonchio ha espresso il desiderio di sposare il compagno con cui ha condiviso gli anni più importanti della sua vita ma, al momento, non ha confermato se le nozze si faranno né quando. A quanto pare infatti, lui non sarebbe convinto:

“L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata.

Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”, ha confessato Iva Zanicchi.

Fausto Pinna: la malattia

Nel 2020 Fausto Pinna ha scoperto di avere un tumore ai polmoni e ancora oggi sta affrontando un difficile periodo di cure. Il 2020 è stato un anno difficile anche per Iva Zanicchi, che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus insieme ad altri suoi familiari. Il fratello più piccolo della cantante è scomparso proprio a causa della sua positività al virus (e per alcuni problemi di salute pregressi).

“Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella.

Sono distrutta, sono l’unica che è tornata a casa negativa. Mio marito positivo, mia figlia positiva, mio genero anche con i nipoti, i miei fratelli, insomma tutti”, aveva confessato la cantante.