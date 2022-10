Iva Zanicchi su Salvini e Berlusconi: “Secondo me rosicano”

Iva Zanicchi su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "rosicano" per Giorgia Meloni.

Iva Zanicchi, ospite di Cartabianca, ha sganciato una frecciatina a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L’Aquila di Ligonchio ha speso parole ricche di stima nei riguardi della nuova premier Giorgia Meloni.

Ospite di Cartabianca, Iva Zanicchi ha parlato del nuovo Governo italiano, che vede per la prima volta una donna come premier.

Giorgia Meloni sarà in grado di aiutare il Bel Paese? Secondo l’Aquila di Ligonchio sì, perché è una donna “con un bel carattere“. La sua elezione, sempre secondo l’artista, ha fatto un po’ storcere il naso a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Iva ha ammesso:

In merito alla Meloni, la Zanicchi ha dichiarato:

“Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese. (…) Mi piace la Meloni, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna ed è anche intelligente e capace“.