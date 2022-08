Iva Zanicchi, telefono hackerato: una foto privata finisce online e diventa virale.

Iva Zanicchi ha annunciato via social che il suo telefono è stato hackerato. L’Aquila di Ligonchio si è accorta del fattaccio quando ha visto che una sua foto privata è stata condivisa sul suo profilo Instagram. Lo scatto ha fatto il giro del web.

Iva Zanicchi: telefono hackerato

Brutta disavventura per Iva Zanicchi. Il suo telefono è stato hackerato e una sua foto privata è finita sui social. E’ proprio grazie a questa condivisione che l’Aquila di Ligonchio si è accorta del fattaccio. Nell’immagine in questione, si vede l’artista che dorme sul divano, leggermente svestita. Via social, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

Lo sfogo di Iva Zanicchi

Appena si è resa conto di avere il telefono hackerato, Iva ha tuonato:

“Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”.

La modifica a cui fa riferimento la Zanicchi è l’emoticon che l’hacker ha avuto la delicatezza di mettere per coprire le nudità.

La prossima avventura in tv di Iva

Telefono hackerato a parte, Iva è pronta per buttarsi in una nuova avventura in tv. E’ una dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai1 il prossimo ottobre. Così la Zanicchi ha annunciato, via radio, la sua partecipazione allo show danzante: