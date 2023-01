La cantante ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi, ha respinto ancora una volta le accuse di tutti quelli che la accusano di essere volgare.

Iva Zanicchi: “Un paio di barzellette spinte non mi rendono volgare. La volgarità è un’altra cosa”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Iva Zanicchi ha nuovamente protestato contro quelli che la definiscono “volgare”. La cantante ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha scelto di mettere nuovamente in chiaro le cose e difendere a spada tratta la sua irriverente ironia. La stessa che in molti hanno definito sui generis, volgare e fuori luogo per una donna di oltre 80 anni.

“Ho osato raccontare qualche barzelletta un po’ audace e hanno detto che sono volgare ma io penso, sinceramente, che la volgarità sia un’altra cosa”, ha detto senza mezzi termini la Zanicchi. “Non voglio mettermi sul piedistallo ma penso che una barzelletta non faccia male a nessuno. La volgarità è altro, è la povertà, l’indifferenza, i giovani che non hanno un lavoro. Ma se tu racconti una barzelletta…”.

Dalle accuse alla malattia del compagno Fausto

In questo modo, la cantante ha voluto mettere i puntini sulle i e rispondere a tutte le critiche che le sono piovute addosso durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, nonostante l’enorme popolarità che è riuscita a ottenere con la sua presenza al format.

“Ormai ovunque vada hanno questa opinione di me”, ha sottolineato la Zanicchi senza nascondere il riferimento alla giurata nemica Selvaggia Lucarelli. “Ma se ho mandato qualcuno a quel Paese con una battuta, chiedo scusa.

In tante mi criticano dicendomi che dovrei vergognarmi alla mia età ma io non la penso così”.

Esaurita la questione, la cantante si è soffermata sulla malattia diagnosticata al compagno Fausto, che da anni convive con il cancro. “Lui non mi fa mai pesare questa sua cosa, ha una forza fuori dal normale”, ha ammesso. “Adesso sta benino, il tumore si è fermato, sta bene, speriamo resti così ma lui è l’unico caso al mondo, il suo tumore dai polmoni è andato al fegato, ha le metastasi, i medici lo portano come esempio.

Lui ha una forza incredibile, mi dice sempre: ‘Io non muoio di tumore’. Lui è talmente convinto che ha convinto anche me. È una malattia gravissima ma ci si può curare, si può guarire ma bisogna volerlo perché la mente è importante“.