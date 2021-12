Ivan Cattaneo si confessa: “Io in manicomio a 13 anni perchè omosessuale”

Ivan Cattaneo racconta la sua esperienza in manicomio in diretta TV. Il suo ricordo è ancora trasparente

Ivan Cattaneo, cantuatore e pittore bergamasco, ha raccontato un dramma adolescenziale che lo ha segnato per tutta la vita. A 13 anni è stato chiuso in manicomio per via della sua omosessualità.

Si è confessato durante il programma televisivo “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone. Ivan Cattaneo ha raccontato di aver detto alla madre di voler diventare donna quando aveva solo 13 anni. La donna, preoccupata lo ha fatto visitare prima dal medico della mutua e doo quella visita, poi, è stato chiuso in manicomio. Cattaneo non ha però condannato la madre, in quanto, come da lui definita, era una “donna di paese” e non sapeva cosa fare.

Ivan Cattaneo ricorda il manicomio

Il suo ricordo legato al manicomio è trasparente e non riesce a rimuoverlo dalla propria testa. Ivan Cattaneo ricorda ogni odore nauseabondo di quel posto e tutto ciò che gli facevano o che gli facevano fare. Nel suo racconto in diretta TV, Cattaneo, ha ricordato di una volta che gli hanno applicato degli elettrodi e del grande dolore che ha provato.

La risposta di Ivan Cattaneo ai quesiti della psichiatra

Un ricordo di Cattaneo è anche quello della sua psichiatra, che ha raccontato come fosse “avanti” rispetto al pensiero dell’epoca. Gli veniva chiesto spesso come mai volesse diventare donna e non stilista o parrucchiera. La risposta che Ivan Cattaneo si è dato alle domande della psichiatra è stata che “a 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti “mostri”, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne“.