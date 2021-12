Il nuovo brano del cantautore di Udine è una ballad per valorizzare la bellezza della vita e l’unicità di ogni momento. Il suo nuovo singolo è "Ambre Marie”.

“Ambre Marie” è la nuova canzone di Ivan Comar, una ballad che mette in risalto gli avvenimenti della vita e l’importanza di vivere con positività i momenti a lei connessi, perché unici e preziosi, riconoscendo gratitudine profonda e rispetto verso la vita stessa, ma anche amandola e valorizzandola quotidianamente.

Ivan Comar presenta il nuovo singolo, “Ambre Marie”

“Quando sogni la melodia di una canzone nel bel mezzo della notte e la mattina seguente ti ritrovi a prendere in mano la tua chitarra e a scrivere l’intero brano, sicuramente quello che verrà fuori sarà qualcosa di magico. Spero di riuscire a trasmettere questa magia attraverso “Ambre Marie””. Nasce così il nuovo singolo di Ivan Comar, che ne ha descritto l’emozione autentica e delicata dalla quale ha preso ispirazione il brano.

Udinese classe 1982. La sua carriera inizia scrivendo canzoni in lingua inglese, all’età di 14 anni, trovando ispirazione negli artisti della scena britpop inglese e dai grandi cantautori internazionali, come i Queen e John Lennon. Il debutto discografico avviene nel 2006 con l’Ep “Here to Stay” dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore.

Nel 2008, insieme agli Spinal Crackers, pubblica l’Ep “What does it shine?” e nel 2011 intraprende la carriera da solista, con il nome d’arte Evan Lennon, pubblicando l’Ep “Made in Evan”. Dal 2013 inizia la sua attività di autore, al fianco di Francesco Contadini e di Gabriele Saro, e in quello stesso anno pubblica il suo album “Project X”.

Nel 2019 dà vita al suo nuovo percorso artistico in italiano, pubblicando il 5 luglio 2021 “Sotto il Sole”, scritto insieme a Paola Pezzolla ed edito della Raimoon Edizioni Musicali di Maurizio Raimo.

Un brano estivo che è frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo lunghi mesi di lockdown, un inno alla gioia e alla spensieratezza. Segue “Ambre Marie”, un brano profondo e caratterizzato come sempre da una scrittura sensibile e coinvolgente.