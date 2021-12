Ivan Comar racconta “Ambre Marie”: “Il nuovo singolo nasce in sogno e racchiude un messaggio positivo”

“Sono un inguaribile ottimista e lo trasmetto nei miei brani”: nasce così “Ambre Marie”, il nuovo singolo di Ivan Comar presentato nell'intervista esclusiva.

Gentilezza, ottimismo, dolcezza e sensibilità fanno di lui una persona di grande carisma. Qualità rare e preziose, sempre gradite, che si coniugano perfettamente con la sua artisticità profonda e curata, frutto di una passione innata e di tanta dedizione. Il suo talento musicale si unisce a una voce intensa e raffinata: nasce così il nuovo singolo di Ivan Comar, “Ambre Marie”.

È una ballad che mette in risalto gli avvenimenti della vita e l’importanza di vivere con positività i momenti a lei connessi, ricordando ciò che nella vita conta davvero e valorizzando anche gli attimi più quotidiani, all’apparenza piccoli e abitudinari, ma speciali e unici.

Ivan Comar racconta il suo nuovo singolo, “Ambre Marie”

Nell’intervista esclusiva Ivan Comar ha presentato la sua nuova canzone, “Ambre Marie”, che nasce in sogno e diventa realtà.

Per il cantante è il conseguimento di un obiettivo importante e sul progetto ha dichiarato: “In sogno ho sentito la melodia del ritornello. Solo due notti successive ho sognato di nuovo la stessa melodia e il nome “Ambre Marie”. Così la mattina seguente, in 10 minuti, con la chitarra ho composto la mia canzone e di getto ho scritto anche il testo.

Non è facile scrivere canzoni così istantaneamente, ma quando capita è una bella sensazione. Non ho mai conosciuto una persona che si chiama Ambre Marie, solo in sogno potevo scoprire questo nome così poetico e suggestivo. Ambre Marie per me è tutta la vita. Ho dato alla vita un nome proprio. Non immagino Ambre Marie come una persona reale o qualcosa di materiale, ma è la vita declinata in sfumature diverse. Il videoclip ufficiale interpreta molto bene la mia canzone”.

La canzone sa infondere una ventata di ottimismo e speranza, valorizzando tutto ciò che la vita offre. “Voglio mandare un messaggio positivo”, ha confermato Ivan. Quindi ha aggiunto: “Da una sensazione positiva possono nascere solo cose belle. Sono un inguaribile ottimista e trasmetto questo modo di essere nelle mie canzoni. Sono quel che scrivo ed è molto importante, perché bisogna essere sempre veri e non snaturare la propria persona”, non lasciandosi imbrigliare e manovrare. Serve autenticità per stare davvero bene con sé stessi.

Ivan Comar è soddisfatto per il suo nuovo singolo, ma non mancano neppure i pensieri per il futuro: “Tra febbraio e marzo uscirà il prossimo singolo e altre due canzoni usciranno durante l’estate 2022. Ho già tutto pronto e intanto sto organizzando alcuni live, da febbraio in avanti”, ha svelato.