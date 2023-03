Ivan Gonzalez, ex di Oriana Marzoli: "Mi hanno proposto il GF Vip"

Tempo fa si parlava di un probabile ingresso di Ivan Gonzalez al GF Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio, svelando che lo avevano contattato proprio perché in Casa c’è l’ex fidanzata Oriana Marzoli.

Ivan Gonzalez è un volto noto al grande pubblico italiano. Il simpatico spagnolo ha partecipato a Uomini e Donne, a Temptation Island e al GF Vip. Proprio quest’anno, si vociferava di un suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia perché tra i concorrenti c’è l’ex fidanzata Oriana Marzoli. Via social, Ivan ha raccontato tutta la verità sul suo ingresso nel bunker di Cinecittà.

Gonzalez ha raccontato:

“Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”.