Ivan incontra Minnie e Topolino: il bimbo malato realizza il suo grande sogno

Minnie e Topolino si sono trasferiti in Puglia con il resto della banda Disney: il sogno del piccolo Ivan è stato realizzato.

La Disney e la Marvel nel corso dei decenni si sono fatte conoscere per le grandi storie e i celebri eroi che ogni giorno difendono i più deboli per un futuro migliore. Minnie, Topolino, Spider-Man e Iron Man sono personaggi iconici amati da grandi e piccini per il loro coraggio e simpatia.

Nonostante vivano nel magico mondo di Cartoonia, questo non ha impedito loro di compiere un grande atto eroico anche nel mondo reale. Il piccolo Ivan, un bimbo di 7 anni di Fasano (Puglia) desiderava tanto visitare Disneyland. Un sogno apparentemente irrealizzabile, in quanto il piccolo soffre di una terribile malattia, il Sarcoma di Ewing. Alla fine, è stata Disneyland a “trasferirsi” nella piazza di Montalbano rendendo felice il bambino.

Ivan incontra Minnie e Topolino: un piccolo guerriero

Ivan meritava un po’ di felicità dopo quanto passato negli ultimi anni. Il bambino si è infatti sottoposto a duri trattamenti come il trapianto di cellule staminali, radioterapia, diversi cicli di chemioterapia e un intervento alla teca cranica durato diciotto ore. Le sue condizioni erano peggiorate rendendo così impossibile un viaggio fino a Disneyland.

Ilaria Sardella: “Ci hanno chiamato da tutta la Puglia”

Per realizzare il sogno di Ivan c’era bisogno di centocinquanta figuranti, ma le richieste di adesione sono state numerose superando di gran lunga il numero necessario.

Intervistata da FanPage, Ilaria Sardella (presidente dell’associazione La banda di Minnie e Topolino) ha dichiarato: “Ci hanno chiamato da tutta la Puglia. L’amore della gente ha superato ogni aspettativa”. L’associazione diretta da Sardella ha dato un contributo significativo nel realizzare il desiderio del piccolo Ivan.