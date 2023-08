Ivan Loisin morto in un incidente a Forte dei Marmi: gli amici organizzano una colletta per il funerale

Ivan Loisin è morto in un incidente stradale avvenuto a Forte dei Marmi. Gli amici hanno organizzato una colletta per il funerale.

Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Foligno, e non solo. Ivan Loisin, 36enne originario della Moldavia ma da tantissimi anni residente a Foligno, dove praticava arti marziali con la società Accademia Foligno-Mixed Martial Arts, è morto in un incidente avvenuto a Forte dei Marmi, dove lavorava in estate. La tragedia è avvenuta ieri mattina, 16 agosto, intorno alle 6. Il giovane era in sella ad uno scooter Gilera Gp 800 quando, per cause da accertare, si è scontrato contro una Kia Picanto lungo il cavalcavia di via della Sine. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’intervento dei soccorritori è stato inutile.

“Caro amico mio Ivan Loisin Siamo stati avversari e poi siamo diventati Grandi amici… Sono distrutto di avere ricevuto la terribile notizia della tua scomparsa. Faccio le mie condoglianze alla tua famiglia ed al tuo team del maestro Nicola Maria Gradassi. Un giorno ci rivedremo. Amico mio ti voglio bene” ha scritto un atleta sui social network. Il giovane era molto amato nella comunità e considerato “un gigante buono” da amici e atleti. Proprio loro hanno deciso di organizzare una raccolta fondi “per le spese del funerale e per riportare a casa il nostro Ivan da Forte dei Marmi stiamo raccogliendo delle partecipazioni con una carta prepagata con cui andremo a saldare presso l’agenzia. L’iban è: IT03D3253203200006571221553 Tutti i dettagli delle partecipazioni saranno sempre a disposizione per riscontro presso Accademia Foligno Asd. Grazie a tutti“. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati suoi social network dopo la notizia della scomparsa del giovane. Nelle prossime ore si capirà quando la salma potrà rientrare e si fisserà la data del funerale e quella del rientro a casa in Moldavia.