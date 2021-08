Ivana Icardi e Hugo Sierra sono diventati genitori: è nata la prima figlia

Ivana Icardi e Hugo Sierra sono diventati genitori per la prima volta: il 6 agosto è nata la loro prima bambina.

Ivana Icardi e Hugo Sierra sono diventati genitori: sui social la coppia ha annunciato la nascita della prima figlia, Giorgia.

Ivana Icardi: nata la figlia

Con enorme gioia Ivana Icardi ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, la piccola Giorgia.

La bambina è la prima nipote di Mauro Icardi e Wanda Nara che, com’è noto, hanno avuto un rapporto piuttosto turbolento con la sorella minore di Icardi. La piccola Giorgia è nata dall’amore tra Ivana e l’ex giocatore di Basket Hugo Sierra, sbocciato a Supervivientes (edizione spagnola dell’Isola dei Famosi). La bambina è nata alle 22.45 del 6 agosto, 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore”.

La mamma e la piccola hanno già lasciato l’ospedale in cui è avvenuto il parto.

Ivana Icardi: il flirt con Gianmarco Onestini

Prima d’incontrare Hugo Sierra – con cui oggi l’amore sembra procedere a gonfie vele – Ivana Icardi aveva avuto un flirt con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini (che pure ha preso parte a una nuova edizione di Supevivientes). Hugo Sierra a sua volta è stato invece legato alla modella Adara Molinero, balzata alle cronache per aver preso parte all’edizione spagnola del GF Vip dove si sarebbe invaghita proprio dello stesso Gianmarco Onestini (per cui avrebbe messo fine alla relazione con l’ex calciatore di basket).

Ivana Icardi e Wanda Nara: le accuse

Tra Ivana Icardi e sua cognata Wanda Nara non corre buon sangue: più volte la sorella minore di Mauro Icardi ha accusato pubblicamente la manager e showgirl di averla messa contro il suo più famoso fratello. A sua volta Wanda Nara aveva replicato contro le accuse della cognata in diretta tv, dove aveva affermato: “Non ci parliamo da quando ha iniziato a dire quelle cose in tv, ma l’ultima volta è stata a casa mia solo due mesi fa.

Avevamo già litigato, ma l’abbiamo perdonata e l’abbiamo fatta venire a casa nostra con il suo fidanzato. Dice che non ha mai conosciuto la mia figlia più piccola, ma non è vero. Conosce le mie figlie Isabella e Francesca. Mi dispiace perché loro sono bambine e non possono difendersi.”

I rapporti tra le due donne saranno migliorati nel corso del tempo? Sulla questione al momento tutto tace.