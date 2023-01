Ivana Mrazova pronta a entrare al GF Vip: "Con Luca la storia più importante"

Ivana Mrazova ha inviato una commovente lettera al suo ex, Luca Onestini, e sarebbe pronta ad avere con lui un faccia a faccia.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: il faccia a faccia

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno vissuto un grande amore, cominciato proprio durante la loro esperienza al GF Vip nel 2017. Nel 2020, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, la coppia si è detta addio con enorme dolore e a seguire entrambi hanno ribadito il loro affetto e la loro stima reciproca. Ora che il modello è tornato nella casa del reality show come concorrente, Alfonso Signorini ha annunciato che Ivana sarà ospite del programma dove potrà avere finalmente un faccia a faccia con lui.

I due potranno dunque chiarirsi e affrontare al meglio le questioni che li hanno condotti verso l’addio che, sembra, sarebbe avvenuto attraverso un messaggio su WhatsApp. Nel frattempo Ivana ha inviato una commovente lettera a Luca in cui era scritto: “Sto seguendo il programma e mi fa molto effetto vederti in quella casa dove tutto è iniziato. La prima cosa che si nota sono le tue camicie. Ho anche visto che hai parlato spesso di me e hai parlato sempre bene di noi due.

Abbiamo vissuto dei momenti davvero speciali insieme. Ci siamo lasciati nel modo sbagliato. Ora vorrei vedere il Luca che conosco quindi divertiti e lascia stare il resto”.

I due hanno ammesso che quella da loro vissuta sarebbe stata per entrambi la storia più importante e in tanti si chiedono se il programma che li aveva fatti conoscere servirà a farli riavvicinare.