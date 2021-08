Ivana Mrazova replica a Luca Onestini: “Non è vero che ci siamo aspettati!”

Ivana Mravoza ha replicato contro Luca Onestini che poco prima aveva annunciato via social la fine della loro storia d'amore.

Nelle scorse ore Luca Onestini ha annunciato via social la fine della sua relazione con Ivana Mrazova. La modella ha replicato tramite social.

Luca Onestini: la replica di Ivana Mrazova

Attraverso i social Luca Onestini ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova e ha manifestato il suo affetto per la modella affermando anche che si sarebbero “aspettati e supportati” prima di decidere di mettere fine alla loro storia.

La questione a quanto pare non ha fatto piacere a Ivana, che invece sui social ha replicato: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità.

il nostro libro finisce qui”.

Luca Onestini non ha replicato alle parole dell’ex fidanzata che sembrano essere una vera e propria frecciatina nei suoi confronti. Ivana al momento è in Repubblica Ceca, dove ha affermato di dover dare il suo sostegno a una persona a lei cara in difficoltà.

Luca Onestini: la rottura da Ivana Mrazova

I toni del messaggio con cui Luca Onestini aveva annunciato la sua rottura da Ivana Mrazova erano decisamente più concilianti: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi.

La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”, ha dichiarato il modello (togliendo la possibilità di commentare il suo post.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la storia d’amore

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova era iniziata poco tempo dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 7, dove era stato evidente un certo feeling tra i due. All’epoca Luca Onestini era legato a Soleil Sorge, da cui si era separato poco tempo dopo decidendo di uscire allo scoperto con Ivana Mrazova.