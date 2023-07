Ospite del programma radiofonico Non succederà più, Ivana Mrazova ha lanciato una frecciatina ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha ammesso che, fin dai tempi del GF Vip, era certa della loro rottura.

Ivana Mrazova: la frecciatina a Fiordelisi e Donnamaria

Fin dai giorni che ha trascorso nella Casa del GF Vip 7, Ivana Mrazova non aveva alcun dubbio: la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria era destinata a finire. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, la modella ceca ha ammesso di non aver mai creduto alla love story dei Donnalisi. Lei ha assistito a diverse litigate e ha capito fin da subito che non sarebbero andati lontano.

Le parole di Ivana Mrazova

Ivana ha ammesso di non essere affatto sorpresa della rottura tra Fiordelisi e Donnamaria. Non a caso, ai tempi del GF Vip aveva consigliato loro di “aspettare e vedere come sarebbe andata fuori“. La Mrazova ha dichiarato:

“Evidentemente non è andata bene. So che fuori subentrano altri problemi, saranno due caratteri completamente diversi, non so”.

Ivana ha commentato anche le altre coppie del GF Vip 7. Così come non è rimasta sorpresa dalla rottura tra Fiordelisi e Donnamaria, non si è stupita neanche dei continui tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Discorso completamente diverso per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: