Ivana Trump, il ricordo di Rino Barillari: “La morte di Rossano Rubicondi l’ha segnata”

Il fotografo Rino Barillari ha ricordato con commozione Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump scomparsa a 73 anni.

Ivana Trump si è improvvisamente spenta a 73 anni e il fotografo Rino Barillari, grande amico dell’ex modella, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la sua scomparsa.

Ivana Trump: il ricordo di Rino Barillari

Ivana Trump si è spenta a 73 anni nella sua casa di New York, a causa di un arresto cardiaco.

Il fotografo Rino Barillari, che più volte si è trovato ad avere a che fare con l’ex moglie di Donald Trump, ha voluto esprimere il suo affetto nei suoi confronti e ricordare il suo amore per Rossano Rubicondi, scomparso un anno fa e a cui lei era stata molto legata anche dopo la loro separazione.

“Anche quando si sono lasciati, lei è sempre stata molto vicina a Rossano. Ha sofferto tantissimo per la sua morte (avvenuta nel 2021 a 49 anni, ndr)ancora in giovane età per una brutta malatia.

Forse, posso dire che lei abbia cominciato a spegnersi proprio quel giorno”, ha dichiarato Barillari, e ancora: “Aveva una personalità tutta sua. Forte e gentile nello stesso modo. Una volta pioveva forte e con il suo ombrello ha evitato che mi bagnassi e si bagnasse la mia macchina fotografica. La incontravo spesso a Roma, una volta per strada mi chiamò lei. “Ma per salutarti Rino non per avere una foto”.

In queste ore in tanti, tra personaggi famosi e non, hanno scritto dei messaggi di cordoglio per la scomparsa di Ivana Trump. Tra questi anche l’ex presidente Donald Trump, che sui social ha scritto un messaggio in suo onore: “Sono molto rattristato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump e’ morta nella sua casa a New York”, ha scritto l’ex presidente, e ancora: “Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione.

Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei.”

Riposa in pace, Ivana!”,