Iveco group: ricavi 2028 a 19 mld euro, 5,5 mld di investimenti

Milano, 18 mar. (askanews) – Iveco Group ha svelato al Capital Markets Day a Torino il nuovo piano strategico al 2028 “Unlimited Pathways” che prevede 5,5 miliardi di euro investimenti, la divisione dell’attività in 5 business unit e lo sviluppo di partnership per condividere costi e accelerare sulla ricerca e sull’innovazione. Notizie positive per il mercato che ha premiato il titolo con un rialzo superiore al 10%.

“Credo e spero che il mercato abbia apprezzato innanzitutto che il piano è solido, robusto e credibile. Ha una serie di opportunità al suo interno, alcune efficienze, ma allo stesso tempo è prudente su altre assunzioni. Quindi sicuramente la credibilità e la robustezza”, ha detto la Cfo di Iveco group, Anna Tanganelli.

Il focus del piano sarà su tre aree chiave: transizione energetica, guida autonoma e sviluppo software e intelligenza artificiale con un laboratorio dedicato a Torino con 500 ingegneri a regime. Sul fronte delle partnership, quella esistente con Hyundai per i furgoni sarà ampliata ai camion elettrici e a idrogeno per l’Europa, mentre è stato annunciato un nuovo accordo con Ford Trucks per lo sviluppo di cabine per i camion.

Sul fronte finanziario Iveco Group punta nell’arco del piano ad aumentare i ricavi a 19 miliardi di euro, la marginalità tra il 7 e l’8% (5,2% nel 2023) e l’utile netto che toccherà i 900 milioni. Consistente la generazione di cassa, 900 milioni al 2028 che potrebbe essere impiegata per acquisizioni o per aumentare il dividendo: il payout del 25% fissato quest’anno per la prima distribuzione di utili dallo spin-off da Cnh è da considerarsi una base e non un tetto, ha precisato la Cfo Tanganelli. Sempre in tema di operazioni straordinarie, Iveco ha ceduto a Mutares la divisione Magirus con conseguente revisione al rialzo delle previsioni per il 2024. Smentita definitivamente la cessione della divisione Difesa Idv. Confermati infine gli investimenti in Italia che conta 13mila addetti sui 36mila del gruppo e dove gli stabilimenti stanno lavorando a pieno regime.