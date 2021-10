Ivrea, prof di latino transgender si presenta in abiti femminili davanti ai suoi studenti

Ivrea, dopo 60 anni di insegnamento, il Professore di Latino diventa Professoressa

Ivrea, da Professore a Professoressa. Una bella storia quella che proviene dal Liceo Botta di Ivrea e che profuma di libertà, rispetto e sincerità.

Una bella storia, quella che proviene dal Liceo Carlo Botta di Ivrea.

Una storia di rispetto, empatia e supporto che si contrappone a tante altre in cui a farla da padrone è l’ignoranza, per non dire l’odio verso tutto ciò che viene considerato “diverso”.

Una bella storia dicevamo, che ha come protagonista una Professoressa di Latino, gli studenti e il personale scolastico della scuola.

Il discorso della Professoressa agli studenti del Liceo Botta di Ivrea

Lo scorso 13 settembre infatti, quindi all’inizio del nuovo anno scolastico, Andrea Perinetti, -docente da 25 anni di latino e greco – ha parlato con i suoi studenti del suo cambio di sesso. Quello che insomma, si tende a sintetizzare con l’espressione di “coming out” e che in realtà rappresenta un percorso interiore diverso nei tempi e nei modi in cui viene affrontato da ogni persona.

La Professoressa di Ivrea: “i ragazzi meritano sincerità”

“Per tutto questo tempo ho vestito i panni maschili, ma è stata una sofferenza e ora che da un paio d’anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono. Lho fatto soprattutto per i ragazzi, che in questa fase della loro vita sono alla ricerca della loro identità, non per forza di genere. Devono capire chi sono e chi vogliono diventare e meritano sincerità e autenticità da parte di chi deve dare loro l’esempio” ha spiegato la Professoressa durante una sua intervista a La Repubblica.

Parole importanti che hanno trovato altrettanta empatia nel personale scolastico e tra gli studenti che hanno iniziato a chiamarla “professoressa” da subito, come se non fosse cambiato nulla rispetto all’anno precedente: ” è una bravissima professoressa, spiega bene – dicono – si vede che è appassionata del suo lavoro” .