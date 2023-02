Iziwork cerca 100 partner per espandersi ancora in Italia

Milano, 14 feb. (askanews) – Una crescita notevole di fatturato, 800 aziende clienti e oltre 600.000 lavoratori iscritti alla piattaforma. Sono i numeri del successo di Iziwork, la tech company, nata in Francia nel 2018 e arrivata in Italia a fine 2020, che opera nel settore delle agenzie per il lavoro candidandosi a rivoluzionarlo grazie all’innovazione tecnologica.

“La tecnologia è nel nostro dna, essendo una tech company – ha spiegato Pierluigi Lauriano, mnaging director Iziwork – La tecnologia per noi è supporto al lavoro umano e mai sostituzione.

Siamo proprietari di un’intelligenza artificiale che legge i curriculum e quindi supporta i recruiter nella fase di acquisizione e prescreening dei candidati”.

Un modello di business ibrido, a metà strada fra il fully digital e l’approccio classico dell’agenzia del lavoro presente fisicamente: in Italia Iziwork conta su un headquarter a Milano e su una rete di hub regionali che garantiscono un presidio capillare. Ma per espandersi ancora di più sul territorio la start up ha annunciato un nuovo importante progetto: il Partner Model.

“Il partner model è il principale progetto di Iziwork nel 2023 – ha sottolinato Lauriano – Si rifà al successo del modello francese adattato poi alla legislazione italiana. Tramite esso vogliamo sviluppare una rete di agenti operanti su tutto il territorio italiano che ci permetterà di continuare a crescere nel 2023 agli stessi tassi di crescita precedenti. Questo è il nostro challenge: confermarsi dopo i successi dei primi due anni”.

Ma qual è il profilo dell’agente partner di Iziwork? “Le caratteristiche che noi cerchiamo sono un attitude imprenditoriale, ambiziosa, il voler far parte di un progetto da protagonisti e che vogliano rivoluzionare un settore, come vuol fare Iziwork, come quello delle agenzie del lavoro”.

L’esperienza pregressa nel settore non è obbligatoria: Iziwork fornisce ai futuri partner la formazione necessaria tramite la sua Academy. E comunque privilegia ambizione, entusiamo e voglia di mettersi in gioco.