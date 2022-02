J-Ax a sorpresa tra gli studenti del liceo occupato: “Grazie a voi scriverò di rivoluzione”

J-Ax si è presentato a sorpresa al liceo Regina Margherita di Torino, occupato dagli studenti nei giorni scorsi.

A sorpresa J-Ax si è presentato al liceo Regina Margherita di Torino che gli studenti hanno occupato questi giorni e ha parlato con loro di alcune tematiche riguardanti la cultura, la politica e il futuro.

J Ax al liceo occupato

Seduto tra gli studenti del liceo Regina Margherita di Torino come se fosse uno studente poco più grande di loro, J-Ax li ha lodati per le battaglie da loro portate avanti e per il loro entusiasmo politico e sociale:

“Per me voi siete una speranza per il futuro. Ho un bimbo piccolo e ogni volta che vedo quello che state facendo, ho una speranza per le prossime generazioni”, ha dichiarato il cantante agli studenti, che stanno protestando per l’alternanza scuola-lavoro e la repressione violenta delle proteste di piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli.

“A chi non conosce queste situazioni sembra che i prof siano dalla parte opposta alla vostra, ma non è così. La mia vita oggi sarebbe completamente diversa se alle superiori non avessi incontrato la mia insegnante di italiano. Lei in gita voleva portarci a Parigi, mentre la preside voleva portarci a vedere le fabbriche. La mia insegnante non aveva paura di andare allo scontro frontale con lei”, ha dichiarato J-Ax agli studenti lei liceo Regina Margherita.

J-Ax: l’insegnante d’Italiano

Mentre parlava con gli studenti J-Ax ha raccontato un aneddoto sulla sua carriera e sul suo percorso di studi superiori: sarebbe stata la sua insegnante d’Italiano a instillare in lui l’amore per la letteratura e a fargli venire voglia di scrivere.

“Lei mi ha insegnato l’amore per la scrittura. In poche parole, mi ha regalato la mia carriera. Dobbiamo fare un atto di amore verso i professori buoni.

Questo sistema malato di scuola produce vittime anche tra chi insegna”, ha concluso il cantante.