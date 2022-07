J-Ax condivide la dedica al fratello Grido per le nozze: l'aneddoto dell'infanzia commuove i fan.

J-Ax, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso la dedica che ha fatto a suo fratello Grido nel giorno delle nozze con Jill Nizzotti. Alessandro Aleotti ha raccontato anche un aneddoto della loro infanzia.

Lo scorso 23 giugno, Grido ha sposato la storica compagna Jill Nizzotti. Il matrimonio dell’ex componente dei Gemelli Diversi e della modella si è svolto in una location immersa nel verde, con i familiari e gli amici più intimi. Testimone dello sposo è stato il fratello J-Ax, che ha dedicato loro parole bellissime. Alessandro Aleotti ha raccontato un aneddoto del fratello minore, più piccolo di lui di 7 anni. Quando erano bambini, Grido l’ha difeso dai bulli e si è beccato una punizione di 10 giorni da parte dei genitori.

J-Ax e Grido hanno sempre avuto un bel rapporto, ed è stato il fratello minore a prendersi cura del maggiore. E’ proprio questo che Alessandro ha raccontato nel corso del discorso pronunciato durante le nozze. Ha dichiarato:

Grido e Jill si sono conosciuti tanti anni fa, quando entrambi erano impegnati con altre persone. In un primo momento sono rimasti amici, poi quando la passione ha preso il sopravvento si sono fidanzati.

Insieme dal 2013, soltanto nel 2022 hanno deciso di giurarsi amore eterno. Così Grido, dopo le nozze, ha descritto il sentimento che lo lega alla moglie:

“Sono ancora frastornato dalla gioia, è stato tutto così bello da non sembrarmi vero! Voglio dirlo a tutto il mondo, amo tutto di te! Amo il modo in cui rimani bambina e ti appassioni delle cose. Amo il tuo cuore grande, sempre disposto ad aiutare gli altri e prendersi cura di qualunque essere vivente, tranne i poveri insetti. Amo la tua curiosità e il modo in cui ti accarezzi i capelli mentre leggi tutti i tuoi libri. Amo il fuoco che ti si accende dentro quando hai a cuore qualcosa. Amo quando ascolti la musica e sentirti cantare anche se non sei esattamente intonata come Taylor Swift. Amo il tuo essere una combattente che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e al tempo stesso la persona più dolce che abbia mai incontrato, per questo adoro dirti che ti amo ogni giorno. Ma c’è un’altra parola che meriti di sentire ogni giorno, ed è GRAZIE. Grazie per aver dato un senso alla mia vita. Grazie per aver messo al mondo Davide e per tutto quello che fai per noi. Grazie per la persona meravigliosa che sei e per ogni momento che passi con me. E soprattutto grazie per aver deciso di sposarmi! Ti amo con tutto me stesso”.