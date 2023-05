J-L.Rover: in quarto trim. ricavi +49%, chiude anno fiscale a 22,8 mld sterline (+25%)

Roma, 17 mag. -(Adnkronos) – Jaguar – Land Rover chiude l'anno fiscale con un quarto trimestre (gennaio-marzo) 'effervescente' che ha visto ricavi pari a 7,1 miliardi di sterline, in crescita del 49% su base annua: si tratta – si spiega di un risultato legato al forte mix di modelli e prezzi, con l'importante contributo dei modelli premium poiché la produzione di Nuova Range Rover e Nuova Range Rover Sport ha visto 33.000 unità vendute nel trimestre, rispetto alle 27.000 del terzo trimestre. Grazie a questo risultato il gruppo mette a segno per l'intero anno fiscale 2023 ricavi pari a 22,8 miliardi di sterline, in aumento del 25% rispetto all’anno fiscale 2022, grazie all'ulteriore miglioramento dell'offerta di chip che ha permesso vendite per il trimestre di 94.649 unità (+24% su base annua) mentre l'esercizio si chiude a quota 321.362 unità, +9% sull’anno fiscale 2022.

Il trimestre inoltre registra un Free cash flow di 815 milioni di sterline (1,3 miliardi nel secondo semestre) che portano il dato in positivo per l'intero anno a 521 milioni, mentre il margine dell' EBIT nei tre mesi da gennaio a marzo è stato del 6,5%. La crescita del fatturato ha portato nel trimestre a un utile ante imposte e partite straordinarie pari a 368 milioni di sterline mentre al 31 marzo l'indebitamento netto è migliorato a 3,0 miliardi di sterline con cash di 3,8 miliardi e liquidità di 5,3 miliardi. Nonostante l'aumento delle vendite JLR segnala come il portafoglio ordini rimane forte a 200.000 unità: in particolare la domanda di Range Rover, Range Rover Sport e Defender rimane particolarmente forte con circa 152.000 ordini dei clienti (76% del totale).

Commentando la performance aziendale, Adrian Mardell, Amministratore Delegato ad interim, ha sottolineato come il gruppo "ha prodotto una serie di risultati importanti per il quarto trimestre. Abbiamo aumentato la produzione e generato entrate, profitti, free cash flow e crescita del fatturato mentre l'offerta di chip continuava a migliorare". “Per questo anno fiscale, il nostro obiettivo è quello di aumentare i margini EBIT a oltre il 6% e fornire un free cash flow significativamente positivo, per ridurre ulteriormente il nostro debito netto, aumentando al contempo gli investimenti a 3 miliardi di sterline. Con la forza collettiva della nostra gente, continueremo a realizzare la nostra strategia Reimagine. La domanda dei nostri eccezionali veicoli modern luxury rimane forte e con una pipeline di modelli elettrificati ultra-desiderabili all'orizzonte, sono entusiasta e fiducioso per il nostro futuro ” conclude Mardell.