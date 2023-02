J.Lo e Ben Affleck: il gesto d'amore per San Valentino

Nonostante alcune voci li volessero già in crisi l’amore sembra procedere a gonfie vele per Jennier Lopez e Ben Affleck che, nelle ultime ore, hanno deciso di farsi un regalo speciale per San Valentino.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più uniti ed innamorati che mai e, nelle ultime ore, i due hanno mostrato attraverso i social lo speciale tatuaggio di coppia che si sarebbero fatti fare come segno d’amore a San Valentino. Il tattoo raffigura il simbolo dell’Infinito trafitto da una freccia di Cupido e all’interno di esso sono contenuti i loro nomi e le loro iniziali.

Il significato del tatuaggio è evidente: le due star considerano il loro amore infinito e, del resto, non sono in tanti a poter vantare un amore risorto dalle proprie ceneri dopo quasi 20 anni.

La coppia infatti era stata legata una prima volta nel 2002 e la liaison era naufragata a un passo dall’altare. A sorpresa i due sono tornati a mostarsi insieme nel 2021 e pochi mesi fa hanno celebrato le loro attesissime nozze.

“Non credo che nessuno sia stato più sorpreso di noi. No, non avremmo mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Ma è una cosa bellissima e noi siamo molto felici di esserci ritrovati”, ha dichiarato la cantante che, per amore dell’attore, avrebbe messo fine alla sua lunga storia con l’ex giocatore di baseball Alexander Rodriguez.