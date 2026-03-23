Jaafar Jackson è "Michael": ho ballato fino a far sanguinare i piedi

Roma, 23 mar. (askanews) – Cresce l’attesa per “Michael”. Dal 22 aprile arriva il film diretto da Antoine Fuqua che racconta la storia del re del pop Jackson, dalla scoperta del suo talento come frontman dei Jackson Five, fino al successo mondiale: concentrandosi sugli anni dell’ascesa e andando oltre la musica, ripercorrendo alcune delle performance più famose.A interpretare la star c’è il nipote di Michael, Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico. Il 29enne, cantante e ballerino, racconta in una clip come è stato trasformarsi nel mito. “Io amo le sfide, volevo dimostrare alla mia famiglia, al produttore, che potevo farcela. Ho iniziato a provare per ore, ore, e ore, finché ogni movimento non era giusto. Ho ballato fino a far sanguinare i piedi… Ho pensato se dovevo fare ancora prova o riposarmi, poi la mia testa si è chiesta: ‘Cosa farebbe Michael?'”.Alla produzione c’è il regista e produttore premio Oscar Graham King, che ha scelto Berlino per ospitare la prima internazionale il 10 aprile, il film promette di offrire “un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora”.