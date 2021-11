Jabra reinventa la tecnologia wifi con gli auricolari Elite

Roma, 4 nov. (askanews) – Jabra lancia la nuova gamma di auricolari True Wireless, composta da tre modelli, ciascuno per un target diverso. Le top di gamma, Jabra Elite 7 Pro, presentano per la prima volta la tecnologia Jabra MultiSensor Voice, che combina un sensore di conduzione ossea, quattro microfoni e algoritmi specifici per garantire chiamate cristalline in ogni condizione. Da notare anche la cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile per un suono ulteriormente personalizzato.

Seguono poi gli Elite 7 Active con il rivestimento ShakeGripTM, perfetto per gli stili di vita più attivi. Infine, i Jabra Elite 3, disponibile in una gamma di colori trendy, come il lilla, che garantiscono a un vasto pubblico di utenti un suono di qualità per un utilizzo in movimento, a un prezzo contenuto e decisamente competitivo. I prezzi partono da 79 euro per arrivare, con il modello Elite 7 Pro, a 199 euro.