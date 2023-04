Jack Nicholson riappare in pubblico ad una partita dei Lakers

Dopo un lungo periodo in cui se ne erano perse le tracce finalmente Jack Nicholson riappare in pubblico

Un ritorno graditissimo, con Jack Nicholson che riappare in pubblico ad una partita dei Lakers. L’attore è uno storico seguace del team di basket ed è stato sempre presente per decenni. In effetti Jack era il volto più importante nella galleria di fan famosi dei Lakers. Tutti lo ricordano con i suoi occhiali da sole e quel famoso sorriso ironico. Jack era particolarmente presente all’epoca dei cinque titoli vinti con Kobe Bryant e l’ultima volta era stato avvistato nell’ottobre del 2021.

Jack Nicholson riappare in pubblico

Jack Nicholson è nato a Neptune City il 22 aprile del 1937 ed è considerato è uno degli attori più importanti della Nuova Hollywood. Fanno fede le ben dodici candidature agli Oscar e le tre vittorie per Qualcuno volò sul nido del cuculo, Qualcosa è cambiato e Voglia di tenerezza.

I ruoli più iconici del grande attore

Senza dimenticare poi Easy Rider (1969), il neo-noir Chinatown (1974) e Professione: reporter (1975) girato con Michelangelo Antonioni. In uno dei suoi ruoli più iconici Nicholson fu Jack Torrance in Shining di Kubrick (1980), un Joker superlativo nel Batman di Tim Burton (1989) e Frank Costello per Scorsese in The Departed – Il bene e il male (2006).