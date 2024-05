Jack Savoretti canta in italiano e fa un omaggio ai cantautori nell'album "Miss Italia"

Milano, 16 mag. (askanews) - "Miss Italia" consacra Jack Savoretti come cantautore italiano a tutti gli effetti, un album che lui ha scelto di scrivere e cantare completamente in italiano, lasciando da parte l'altra lingua madre, l'inglese. Tutto nasce dopo la morte del padre di Jack, un Genovese Do...

Milano, 16 mag. (askanews) – “Miss Italia” consacra Jack Savoretti come cantautore italiano a tutti gli effetti, un album che lui ha scelto di scrivere e cantare completamente in italiano, lasciando da parte l’altra lingua madre, l’inglese. Tutto nasce dopo la morte del padre di Jack, un Genovese Doc che dovette scappare dall’Italia a causa delle Brigate Rosse.

“Il mio legame con l’Italia era mio padre, quando è mancato ho trovato moltissimo conforto a venire in Italia, con gli amici italiani, ascoltando la musica italiana, stavo già scrivendo in inglese di queste cose ma ho avuto bisogno di fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito. Sono venuto qui in Italia non per fare un album ma per imparare a scrivere in italiano perchè volevo esprimermi nel linguaggio di mio padre, mi sono messo a scrivere e sono venute fuori delle canzoni che mi hanno fatto pensare che potevo fare un album in italiano”.

In Miss Italia c’è anche il brano Senza Una Donna, con l’amico Zucchero. Un album omaggio al cantautorato dove il racconto e la ricerca delle emozioni sono centrali.

“Nostalgia, malinconia, si sente spesso la parola: Parole, me ne sono reso conto solo ora riascoltando, sono alla ricerca di parole e di spiegazioni di cose inspiegabili, ma sono a un punto della vita in cui ho capito che forse non ho capito niente”.

Al disco seguiranno come sempre una lunga serie di date live in Italia e all’estero.

“Porterò live una versione di me stesso: metà inglese e metà italiano, non oso dire che sono un cantautore italiano solo per questo disco ma voglio portarlo a tanta gente in giro per il mondo, per far sentire la musica italiana con cui sono cresciuto, quella di Battisti e De Gregori, per celebrarla e celebrare però anche la musica che ho fatto fino adesso”.