Jack Vanore ha spiegato perché, nel 2020, ha lasciato Uomini e Donne. Dopo essere stato corteggiatore e tronista, era tornato nel programma di Maria De Filippi come opinionista.

Jack Vanore: perché ha lasciato Uomini e Donne?

Intervistato da Fanpage.it, Jack Vanore si è raccontato un po’. Nel 2020, l’ex corteggiatore ed ex tronista ha lasciato Uomini e Donne, dove era tornato nei panni di opinionista. All’epoca disse: “Non si tratta di un addio ma di un arrivederci“. Come mai ha fatto questa scelta? Fino ad oggi, Jack non aveva mai spiegato il motivo, ma adesso ha voluto mettersi a nudo: ha una malattia autoimmune.

Jack Vanore ha una malattia autoimmune

Vanore ha raccontato:

“Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. (…) Ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100%.

Jack non è voluto entrare nei dettagli, ma ha spiegato di aver lasciato Uomini e Donne perché ha scoperto di avere una malattia autoimmune.

Jack ha cambiato vita, ma tutti gli sono stati vicino

Jack Vanore è stato costretto a cambiare vita, ma ha ammesso che tutta la produzione di Uomini e Donne gli è rimasta vicino. Ha raccontato: