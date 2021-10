Conosciuto come Jackmaster Pez, il dj originario di Novara Roberto Pezzetti è morto: era stato uno dei pionieri a portare il clubbing in Italia.

Addio a Roberto Pezzetti, noto come Jackmaster Pez e considerato un’incona della musica house: il dj, morto martedì 12 ottobre, era riuscito a importare il clubbing in Italia partendo da Milano dove aveva suonato al Gattopardo, al Divina, al No Ties e al One Night Matmos.