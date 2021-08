Jacobs si ferma, salta Diamond League e chiude stagione

(Adnkronos) – Marcell Jacobs, dopo i due ori olimpici vinti ai Giochi di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100, annuncia su Instagram che chiuderà qui la sua trionfale stagione. Il velocista, rispondendo a una domanda di un follower che gli chiedeva quale sarebbe stata la prossima gara, ha risposto con l'emoticon di una clessidra seguita da "2022".

Jacobs era atteso il 21 agosto a Eugene, in Oregon, per il Prefontaine Classic, appuntamento della Diamond League. A far optare Jacobs per uno stop, i problemi alla cartilagine di un ginocchio e la necessità di riposo dopo il tour de force in Giappone.