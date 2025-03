Jacques Audiard: "L'Oscar per la canzone? Non ci avevo mai pensato"

Hollywood (California), 3 mar. (askanews) – “È la prima volta che collaboro alla scrittura di una canzone e vinco un Oscar, non mi era mai passato per la testa” ha detto il regista francese Jacques Audiard che con il suo film, “Emilia Perez”, ha vinto due premi, tra cui quello per la migliore canzone originale, oltre a quello per la migliore attrice non protagonista Zoe Saldana. “Emilia Perez” era tra i film favoriti quest’anno, si presentava con ben 13 nomination, ma ne ha vinte “solo” due.