Jada Pinkett smith: che malattia soffre e come curarla

L'alopecia di cui soffre Jada Pinkett Smith è una patologia che è possibile trattare in maniera naturale che desta derisione e molto disagio.

L’alopecia è una condizione e malattia che soffrono sia uomini che donne e che porta alla perdita graduale dei capelli. Una patologia che Jada Pinkett Smith conosce molto bene e di cui soffre da parecchio tempo, proprio come ha raccontato lei stessa. Cerchiamo di capire come trattarla e il miglior metodo naturale per cercare di prevenirla.

Jada Pinkett Smith

Una attrice, cantante e anche imprenditrice americana, nota per essere la moglie di un attore quale Will Smith. Jada Pinkett Smith nasce soprattutto come attrice in alcune serie televisive, come True Colours oppure A different World, sempre negli anni Novanta. Debutta al cinema con Menace e lavora anche con Eddie Murphy nella commedia Il professore è matto.

Ha una personalità molto poliedrica dal momento che è impegnata su diverse fronti, quali televisione e cinema, ma è anche molto attiva nell’ambito della beneficienza e della filantropia. Ha recitato poi in tantissime altre pellicole come The Matrix Revolution e Magic Mike XXL, oltre che in Bad Moms che ha ottenuto grande successo al botteghino ultimamente.

Molto attiva anche come imprenditrice dal momento che ha anche creato un marchio di moda dal titolo Maja dove presenta e propone una serie di abiti da donna e t-shirt in stile boho chic. È anche azionista per una squadra di basket, ovvero i Philadelphia 76ers che milita nell’NBA, il campionato di basket degli Stati Uniti.

Insieme al marito Will Smith, attore, ha anche creato una associazione dal titolo Will and Jada Smith Family Foundation che si occupa di dare sostegno e supporto alle famiglie maggiormente bisognose e che necessitano di aiuto nella vita di tutti i giorni. Una donna molto impegnata e attiva su più fronti per sensibilizzare su varie tematiche.

Jada Pinkett Smith: malattia

La nota attrice e moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith che, tanto scalpore ha attirato ultimamente, soffre di una malattia che l’ha portata a perdere tutti i capelli. Una condizione e un disturbo patologico che è stato causa di derisione con Will Smith che ha sferrato un pugno a Chris Rock in occasione degli Oscar che si sono tenuti un paio settimane fa.

L’attrice soffre infatti di alopecia, una condizione di cui soffrono diverse persone, sia di sesso maschile che femminile. Una patologia che sta crescendo molto anche in Italia dove colpisce l’1.5% dei soggetti, tra cui moltissime donne, come appunto Jada Pinkett Smith. Soffre di una forma di alopecia, quindi una malattia immunitaria che porta a una graduale diminuzione sia dei capelli, ma anche dei peli.

Jada Pinkett Smith, come ha ammesso lei stessa, in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, soffre di alopecia areata. Si tratta di una patologia cronica infiammatoria che va a colpire i follicoli piliferi del cuoio capelluto e del resto del corpo. Si caratterizza per una caduta di capelli a chiazze che si manifesta soprattutto nelle aree occipitali e temporali.

Rispetto all’uomo, nella donna non si ha una vera e propria calvizie, ma un diradamento che tende a diffondersi soprattutto nel vertice cranico. La malattia di Jada Pikett Smith ha cominciato a svilupparsi nel 2018, quando si è ritrovata con una ciocca di capelli in mano e si è subito spaventata. A quel punto, ha deciso di rasarsi la testa apparendo più volte senza foulard.

