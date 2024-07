Jago svela a NY con Whoopi Goldberg la sua nuova scultura "Look Down"

Jago svela a NY con Whoopi Goldberg la sua nuova scultura "Look Down"

Roma, 18 lug. (askanews) - L'artista italiano Jago, l'icona Whoopi Goldberg e alcuni membri delle istituzioni locali hanno svelato mercoledì 17 luglio la nuova scultura in marmo "Look Down" a Thomas Paine Park a New York. La grande scultura in marmo di un bambino addormentato è stata ispirata dall...