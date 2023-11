Jaguar Land Rover: S&P rialza rating a 'BB' su forte redditività, Outlook Positivo

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – Dopo la recente promozione di Moody's anche l'agenzia S&P rialza un livello – portandolo a BB – il rating di Jaguar Land Rover Automotive sottolineando il rafforzamento dei ricavi e della redditività alla luce dell’aumento delle vendite. L'agenzia spiega di attendersi per l'anno finanziario aprile 2023-marzo 2024 una crescita dei ricavi di circa il 32% superiore alle previsioni precedenti mentre i margini EBITDA sono destinati a superare il 10%, rispetto all’8% dell’anno fiscale 2022-23, grazie a un migliore mix di prodotti, volumi più elevati e costi operativi in calo.

S&P stima che il free cash flow migliorerà a circa 2 miliardi di sterline all’anno negli esercizi fiscali 2023-24 e 2024-25 dai 538 milioni di sterline del precedente esercizio, andamento che dovrebbe contribuire a dimezzare il debito a circa 2 miliardi di sterline entro la fine dell’anno fiscale in corso e sotto quota 0,5 miliardi di sterline nel prossimo esercizio, in linea con la strategia di deleveraging del gruppo. Nella prima metà dell’anno fiscale 2024, spiega S&P, JLR ha continuato a mostrare un flusso di cassa libero in miglioramento, supportato dalla crescita dei volumi di vendita, saliti a 190.000 veicoli. L'agenzia si attende che il management continui a concentrarsi sulla riduzione dei costi, anche attraverso l'ottimizzazione dell'efficienza della produzione, della manodopera e delle spese generali.

In questo esercizio l'agenzia si attende vendite globali oltre quota 400 mila unità con un ulteriore incremento nel prossimo anno fiscale, supportati dalle forti consegne di Range Rover e Range Rover Sport, nonché del nuovo Defender. I vincoli della catena di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda i chip semiconduttori, continuano a ridursi – spiega S&P – e "non stanno ostacolando i volumi nello stesso modo dell’anno scorso". I maggiori volumi, insieme all’aumento delle vendite di modelli a prezzo più elevato come Range Rover e Range Rover Sport, sosterranno la crescita dei ricavi fino a circa 30 miliardi di sterline nell’anno fiscale 2023-24, dai 22,8 miliardi di sterline dell’anno fiscale precedente.