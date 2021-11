Jaime Lorente è diventato papà: “Sarai una donna libera”

Jaime Lorente de La Casa di Carta è diventato papà per la prima volta. Tutto quello che c'è da sapere.

Jaime Lorente, l’attore che ha raggiunto la popolarità internazionale grazie a La Casa di Carta, è diventato papà della sua prima figlia.

Jaime Lorente: la prima figlia

Da mesi si rincorrono voci riguardanti una presunta ed imminente paternità di Jaime Lorente e finalmente l’attore stesso ha confermato la notizia: sui social il “Denver” de la Casa di Carta si è mostrato insieme alla sua bambina, di cui finora ha preferito non svelare il nome.

La piccola sarebbe nata lo scorso 7 novembre e a quanto pare Jaime Lorente è più felice che mai di poterla finalmente tenere tra le sue braccia. “Sarai una donna libera”, ha scritto l’attore postando alcune immagini in cui è ritratto insieme alla figlia. Finora Lorente e la sua compagna non hanno rilasciato dichiarazioni né si sono mai mostrati pubblicamente insieme. L’attore svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata ora che è finalmente diventato padre?

Jaime Lorente: la fidanzata

Secondo indiscrezioni la fidanzata dell’attore – e madre della sua prima figlia – sarebbe una donna di nome Marta che avrebbe conosciuto l’attore durante le riprese de La Casa di Carta (dove sembra che lei lavorasse come assistente al guardaroba). Precedentemente Lorente era stato legato alla collega attrice Maria Pedraza, ma la liaison si era conclusa in un nulla di fatto. Pochi mesi dopo la rottura l’attore ha conosciuto la donna con cui, proprio in questi giorni, ha realizzato il sogno di avere una figlia.

Jaime Lorente e Maria Pedraza

Lorente e la sua ex compagna si erano conosciuti nel 2018 sul set della fortunata serie spagnola La Casa di Carta. Insieme avevano recitato anche in Elite e, a seguire, avevano trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Madrid. In seguito la coppia si è separata, ma né Lorente né la sua ex compagna hanno svelato i motivi che li avrebbero condotti alla rottura.

Oggi Lorente sembra aver finalmente ritrovato la serenità e in tanti si chiedono chi sia la sua nuova compagna. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi dell’attore gli hanno espresso le loro congratulazioni per la nascita della sua prima figlia e sono sempre di più i fan che non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli su questo nuovo capitolo della vita del celebre attore spagnolo.