Amadeus ha annunciato i Big in gara al Festival di Sanremo 2024: come emerge dai nomi svelati dal direttore artistico della kermesse musicale, i Jalisse sono stati esclusi ancora una volta. Il duo, infatti, non tornerà a esibirsi all’Ariston.

Jalisse esclusi da Sanremo per la 27esima volta

È una storia d’amore senza lieto fine quella tra i Jalisse e il Festival di Sanremo. Per la 27esima volta consecutiva, infatti, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono stati esclusi dalla lista di Big in gara alla kermesse musicale. L’ultima esibizione del duo all’Ariston risale al 1997, quando ottennero la vittoria con Fiumi di parole.

La lista dei 27 Big in gara è stata annunciata da Amadeus durante la diretta del Tg1 delle 13:30 nella giornata di domenica 3 dicembre. Il direttore artistico, inoltre, ha rivelato che gli artisti che si contenderanno la vittoria non saranno, in totale, 27 ma 30. Gli ulti tre saranno scelti nella finale di Sanremo Giovani che andrà in onda su Ra1 il 19 dicembre dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori. I cantanti si esibiranno dal 6 al 10 febbraio 2024.

La filosofia del duo

Nonostante l’ennesimo rifiuto ricevuto, i Jalisse continuato a credere di poter tornare prima o poi a Sanremo e di non arrendersi neppure dopo 27 no.

“Abbiamo un forte legame con il Festival e ci crediamo, perché secondo noi prima o poi, riavremo l’opportunità di salire nuovamente su quel palco”, aveva raccontato la Drusian al Corriere lo scorso anno, commentando l’ennesima esclusione.

Ricci, invece, aveva detto: “Speriamo che non capiti quando saremo molto vecchi, magari ci andranno le nostre figlie e questa nostra strada lastricata di dinieghi, servirà al loro successo. Vogliamo restare positivi e vedere sempre il lato costruttivo degli avvenimenti che in apparenza possono sembrare negativi”.