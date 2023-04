Jalisse, il racconto all'Isola dei Famosi: la canzone con una band metal

Momenti di approfondimento e grande divertimento all’Isola dei Famosi. Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno intervistato i Jalisse, che si sono aperti e hanno parlato anche di una canzone con una band metal.

Isola dei Famosi, l’intervista ai Jalisse

All’Isola dei Famosi c’è stato un momento di approfondimento e anche di grande divertimento, in cui Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno intervistato i Jalisse. “Sono due mattatori della radio, sono due pazzi, due folli, però stiamo scavando e ci stanno dimostrando loro stessi quanto c’è dentro di Paolo e di Marco” ha commentato Fabio, dei Jalisse. Lui e Alessandra sono stati intervistati ed è subito venuto fuori che lei ha iniziato con il liscio. Paolo Noise ha risposto che anche lui ha fatto liscio, ma Mazzoli lo ha subito fermato dicendogli che non era la sua intervista quindi non interessava a nessuno. “Vi voglio dare un consiglio, dovete essere un po’ più rock” ha dichiarato Mazzoli. A questo punto la risposta è arrivata da Alessandra, che ha subito raccontato che in questi 26 anni sono riusciti anche a fare un brano con una band metal.

Jalisse, il brano con la band metal

I Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo nel 1997, con Fiumi di Parole, stanno partecipando all’Isola dei Famosi. Proprio sull’Isola hanno parlato del brano scritto con una band metal. Il brano si intitola “Non aver paura di chiamarlo amore” ed è uscito nel 2020. Un’avventura diversa per Fabio e Alessandra, che hanno collaborato con la band metal veneziana Teodasia, formata da Francesco Gozzo alla Batteria, Matteo Frare alla chitarra e Alberto Gazzi al basso. “È da anni che sogno una collaborazione con un gruppo metal ma non avevo ancora trovato musicisti come i Teodasia. Sono da sempre ispirato musicalmente da band come Linking Park, Epica, con sonorità forti e decise. Il connubio con la voce di Alessandra ha dato vita a una bella ed intensa creazione. Un esperimento che se continuerà ad emozionarci potrà far nascere nuove idee” aveva commentato Fabio Ricci.