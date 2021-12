James Franco, è bufera: “Sono andato a letto con le mie studentesse”

James Franco ha rotto il silenzio dopo le denunce e lo scandalo molestie da cui è stato travolto.

James Franco ha rotto il silenzio in merito allo scandalo molestie da cui è stato travolto e ha rivelato di esser stato dipendente dal sesso.

James Franco: lo scandalo molestie

Nel 2018 almeno tre donne hanno accusato James Franco di aver abusato di loro.

A distanza di anni dallo scandalo da cui è stato travolto (e che ha spinto molti sponsor, amici e colleghi ad abbandonarlo) James Franco ha dichiarato che, negli anni di maggior successo, avrebbe sviluppato una vera e propria dipendenza dal sesso e che, senza rendersene conto, avrebbe non solo tradito le sue partner, ma anche assunto atteggiamenti scorretti verso le sue studentesse (di recitazione): “L’attenzione da parte delle donne, insomma il successo con le donne, è diventata una fonte enorme di gratificazione.

Il problema con questo, com’è facile intuire, è che non ne hai mai abbastanza. Sto ancora cercando di riempire quel vuoto e non si riempie mai”, ha dichiarato l’attore, e ancora (in merito alle sue studentesse):

“Ci ho fatto sesso ma era sbagliato. Non era certo la ragione con cui ho iniziato la docenza e non ero certo io ad aver selezionato le alunne, questo non faceva parte di un mio piano a monte.

E in alcune circostanze il sesso è stato consensuale, ora so che invece non sarebbe dovuto accadere”.

James Franco: i colleghi

In molti tra i colleghi e le persone vicine a James Franco hanno preso da lui le distanze a causa dei suoi comportamenti scorretti. Tra questi Seth Rogen, uno dei suoi migliori amici.

“Ha dovuto rispondere anche per me, visto che non dicevo una parola. Ha dovuto farlo, non che io lo abbia voluto.

E questa è una delle ragioni principali dell’intervista odierna, perché non voglio che lui o mio fratello (Dave) o chiunque altro debba rispondere di me ancora e ancora”, ha dichiarato Franco che, ovviamente, non è riuscito a placare la bufera nei suoi confronti.

James Franco: la fidanzata

Dal 2017 Franco è legato sentimentalmente a Isabel Pakzad, e le sue dichiarazioni sarebbero servite anche a cercare di tutelare il suo rapporto con la modella.