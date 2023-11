James Stephen Donaldson, lo youtuber conosciuto con il nome d’arte MrBeast, ha compiuto un’altra impresa, se così vogliamo chiamarla. Si è fatto seppellire per una settimana e ha condiviso il video su YouTube.

James Stephen Donaldson si è fatto seppellire per una settimana

Classe 1994, James Stephen Donaldson è noto a tutti con lo pseudonimo MrBeast. Con 200 milioni di iscritti su YouTube, condivide filmati che lo ritraggono impegnato in avventure più o meno divertenti, comprese challenge e sfide con premi in denaro. La sua ultima impresa? Si è fatto seppellire per una settimana.

MrBeast sepolto vivo: il video piace ai fan

“Ho passato una settimana sepolto vivo”: questo il titolo del video con cui James Stephen Donaldson ha mostrato ai fan la sua ultima impresa. In sole 48 ore, il filmato ha raggiunto 63 milioni di visualizzazioni. Alcune precisazioni sono d’obbligo: MrBeast si è fatto seppellire in una tomba particolarmente spaziosa, fornita di un sistema di areazione. Come se non bastasse, aveva acqua, cibo e una radio per comunicare con l’esterno.

Ovviamente, James Stephen Donaldson si è fatto seppellire con un sistema di videocamere di ultima generazione. Tutti i suoi movimenti sono stati ripresi, idem per alcuni elementi di disturbo esterni, come gli amici che si sono recati sulla tomba per disturbarlo.