James Van Der Beek papà per la sesta volta: la gravidanza segreta dopo i due aborti

L’ex protagonista della serie tv Dawson’s Creek ha annunciato a sorpresa di essere diventato papà per la sesta volta

James Van Der Beek è noto ai più per la sua interpretazione del personaggio principale in Dawson’s Creek. L’attore è dunque diventato padre per la sesta volta, ritrovando pertanto la felicità dopo i numerosi drammi vissuti con la moglie Kimberly. La donna ha infatti subìto due aborti spontanei prima di accogliere finalmente il desiderato sesto figlio, a cui hanno dato il nome di Jeremiah.

James Van Der Beek al settimo cielo per la nascita del sesto figlio

Con immensa gioia, è stato lo stesso attore a dare il lieto annuncio sui social dopo aver mantenere il silenzio sulla gravidanza.

A causa del dolore provato per le due precedenti gestazioni andate male, la coppia ha infatti deciso di prendere questa decisione. Nel suo annuncio James ha peraltro raccontato di essere rimasto terrorizzato dall’annuncio della moglie di essere nuovamente incinta.

Entrando poi nel dettaglio, l’artista ha fatto sapere che per evitare un altro aborto è stato eseguito sulla donna un “cerchiaggio chirurgico”, opzione consigliata “solo dopo tre sconfitte”.