Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei cinema: tra noi una vera amicizia

Roma, 6 ago. (askanews) – Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono tornate insieme sul grande schermo dopo 22 anni per un film Disney. E’ arrivato nei cinema italiani, infatti, “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo”, sequel della commedia del 2003 in cui le due attrici interpretavano Tess e Anna Coleman, madre e figlia che a causa di una crisi di identità si scambiavano i corpi in una giornata piena di imprevisti.

Nel sequel diretto da Nisha Ganatra e coprodotto dalle due attrici, Tess è una psicologa di successo che si prepara a intraprendere il primo tour promozionale per il suo libro mentre Anna è impegnata a destreggiarsi tra un lavoro stressante come manager di una popstar e il ruolo di madre

separata di una 15enne.

Quando aveva girato il primo film la Lohan aveva proprio 15 anni ed era all’apice del successo, poi sono seguiti anni molto difficili, ma lei e la Curtis non si sono mai perse di vista. “Siamo rimaste sempre in contatto dopo che abbiamo fatto Quel pazzo venerdì, per telefono, messaggi, mandandoci sempre migliaia di emoji, direi. – ha detto la Curtis – Ci siamo viste a Los Angeles, a New York e ora lei vive a Dubai, ma quando è venuta con suo figlio Luai a casa mia e abbiamo fatto una foto insieme. devo dire che il mio account Instagram è impazzito! Credo che da lì sia ripartito tutto. Siamo molto legate una all’altra e avere dei legami sinceri in questo ambiente per me è molto molto importante”.