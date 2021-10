Jan Holman, malata terminale saluta per l’ultima volta i suoi cani e il suo cavallo

Jan Holman, malata terminale inglese, voleva salutare i suoi cani ed il suo cavallo. Tali incontri le sono stati concessi dal personale dell'ospedale.

Jan Holman, 68enne malata terminale inglese, ha potuto realizzare il suo ultimo desiderio ovvero riuscire a salutare il suo cavallo ed i suoi cani per l’ultima volta. A permettere che questo avvenisse è stato il personale dell’Hospice of the Good Shephard di Chester in Regno Unito.

Jan Holman, saluta i suoi cani e il cavallo

“Non riesco a credere a quello che il personale ha fatto per me – ha dichiarato alla stampa Jan Holman – Bob (il cavallo, ndr) è una parte importante della mia vita, mi è mancato tantissimo. Non avrei mai immaginato di poterlo salutare un’ultima volta perché rispetto ai cani è più difficile da trasportare”.

Jan Holman, malata terminale, saluta il suo cavallo

È stato lo stesso nosocomio a pubblicare le foto degli incontri della donna, allettata, con i suoi adorati animali.

“Sapevo che era possibile organizzare la visita dei miei cani – ha aggiunto Jan Holman commossa – perché avevamo un vicino che era un paziente all’ospedale qualche anno fa e ci aveva detto che era permesso portare i cani, ma non mi sarei mai aspettata che mi avrebbero dato la possibilità di vedere Bob ancora una volta”.

Saluta il cavallo e i suoi cani, l’ultimo gesto di Jan Holman

Anche il marito di Jan Holma, Dennis, ha mostrato gratitudine nei confronti dell’ospedale e dei suoi medici per essersi impegnati nella realizzazione di questi incontri. “È stato – ha detto il signor Dennis – un tale sollievo quando Jan è stata trasferita dall’ospedale all’ospizio di Chester perché qui possiamo venire a trovarla più spesso. Tuttavia, non avremmo mai immaginato di poter includere i nostri cani Monty e Rowley e Bob nella lista delle visite”.