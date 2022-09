Jane Fonda ha un cancro, l'annuncio sui social

(Adnkronos) – "Cari amici, ho qualcosa di personale da condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato la chemioterapia". Inizia così il post pubblicato su Instagram da Jane Fonda che rivela così di avere un "cancro molto curabile – aggiunge – L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata".

"Sono fortunata anche perché ho l'assicurazione sanitaria e l'accesso ai migliori medici e trattamenti – sottolinea la leggendaria attrice e attivista americana – Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere una privilegiata. Quasi tutte le famiglie americane hanno avuto a che fare con il cancro, prima o poi, e troppe non hanno accesso all'assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo io e questo non è giusto".

"Dobbiamo anche parlare molto di più non solo delle cure – ha scritto ancora la star 84enne – ma anche delle cause, in modo da poterle eliminare.

Per esempio, la gente deve sapere che i combustibili fossili causano il cancro. Così come i pesticidi, molti dei quali sono a base di combustibili fossili".

"Sto facendo la chemio da sei mesi e sto affrontando i trattamenti abbastanza bene – ha quindi rassicurato Fonda – e, credetemi, non lascerò che nulla di tutto questo interferisca con il mio attivismo per il clima".